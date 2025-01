Los participantes de La casa de los famosos Colombia 2025 poco a poco van revelando detalles de su historia de vida, un de ellos fue el creador de contenido Emiro Navarro.

El creador de contenido, quien ingresó a La casa de los famosos Colombia por votación del público ha sido uno de los participantes revelación hasta el momento, esto por su carismática personalidad.

Emiro ha mostrado una forma de ser abierta y extrovertida, la cual ha conectado con varios de sus compañeros y televidentes, no obstante, detrás de esa contagiosa risa, hay una historia de vida bastante conmovedora.

El influenciador abrió su corazón con su compañero José Rodríguez en La casa de los famosos Colombia para hablar del tema de su papá.

Emiro reveló que la relación con su papá ha sido casi nula y difícil, por lo que es un tema que al hablarlo le toca su corazón.

Yo no sé qué siento, cómo voy a sentir algo por una persona que nunca estuvo presente en mi vida.

Emiro Navarro en su conversación con José Rodríguez le contó que su padre nunca estuvo presente en su vida y que solo algunas veces lo vio fue en su infancia.

Cuando estaba muy pequeño mi bisabuelo me decía: tú papá está en la tienda, ve y pídele dinero.

Lo más fuerte que contó Emiro entre lágrimas es que su papá nunca lo ha visto como un hijo y que nunca se ha referido a él como tal.

Nunca me ha llamado hijo, ni si quiera me trató de hijo, me llamó Emiro.