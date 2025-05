Lo que inició como un juego terminó siendo una verdad para Emiro Navarro, quien en el detector de mentiras de La casa de los famosos Colombia 2025 confirmó que está enamorado de Camilo Trujillo.

Un amor no correspondido, eso es lo que pasa entre Emiro Navarro y Camilo Trujillo, debido a que mientras el influencer tiene sentimientos encontrados, el actor no le corresponde de la misma manera y son únicamente amigos.

Aunque Camilo molesta con Emiro, en el sentido de que el creador de contenido le da picos en la mejilla y abraza, el actor lo ve a modo de juego. Sin embargo, por el lado del costeño, las cosas no son iguales.

En ese sentido, Emiro Navarro no puedo evitar la verdad y confesó que siente amor por Camilo Trujillo en La casa de los famosos Colombia 2025.

"¿Por qué me hacen eso?... Sí", fue la respuesta de Emiro sobre sus sentimientos por Camilo.

Tras las palabras del influencer costeño, Camilo Trujillo no se quedó callado y le puso lo que popularmente se conoce como 'tatequieto' a Emiro Navarro. La respuesta del actor fue al frente de los demás famosos.

Camilo Trujillo aclaró que lamenta lo sucedido, pues él tiene claras sus inclinaciones y ve únicamente a Emiro como un buen amigo.

"No, él sabe que soy parcero de él y ya. No se puede, me encantan mujeres, nada que hacer", sentenció Camilo Trujillo.