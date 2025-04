Al programa matutino más querido de la televisión colombiana, Buen día, Colombia, llegan dos nuevos talentos que prometen conquistar a la audiencia: María Mercedes Ruiz y Sandra Bohórquez. Las nuevas presentadoras compartirán pantalla con Ana Karina Soto, Orlando Liñán, Andrés López y la carismática Mamá Luz, fortaleciendo aún más el equipo de las mañanas en el Canal RCN.

Con más de 17 años de experiencia en medios de comunicación, María Mercedes Ruiz es periodista y presentadora, reconocida por su profesionalismo y cercanía con el público. Durante 7 de esos años, ha trabajado en el área de noticias, consolidándose como un rostro familiar para muchos colombianos.

Su talento frente a las cámaras se consolidó durante su paso por Arriba Bogotá, el noticiero matutino de City TV. Además, domina transmisiones en vivo, programas periodísticos, magazines informativos y coberturas de última hora.

Más allá del set, María Mercedes también se desempeña como consultora en comunicaciones estratégicas, relaciones públicas, gestión de crisis y responsabilidad social corporativa. Una mujer integral que suma credibilidad, experiencia y empatía al equipo de Buen día, Colombia.

La presentadora celebró esta nueva etapa a través de sus redes sociales, donde confesó los nervios que sintió al recibir la propuesta, pero también su alegría por regresar a la televisión a los 48 años:

“¡Sí, a mis 48 años, me ofrecen volver a los medios de comunicación! Al principio, sentí una mezcla de risa nerviosa, pícara... palpitaciones sin control y un vacío enorme y delicioso en el estómago. La propuesta fue tan hermosa, tan respetuosa y tan llena de sentido, que me dejó sin palabras, por no decir sin negativa... Los argumentos me sorprendieron y, con más certezas que dudas, decidí aceptarla, rompiendo, nuevamente, con las creencias limitantes que había construido durante años”, escribió María Mercedes.