Una vez más se encendieron los fogones de la cocina más importante del mundo, en esta oportunidad para el primer reto de eliminación de la décima temporada de MasterChef Celebrity, en el que una de las celebridades tendrá que decirle adiós a la competencia.

Y es que, sin duda, el séptimo capítulo de la temporada número 10, tomó por sorpresa no solo a los televidentes en sus hogares sino también a quienes vivieron de cerca esta primera eliminación que estuvo cargada de muchas emociones de principio a fin.

Uno de los momentos que más generó tensión a lo largo de la noche, fue el que protagonizó Jorge Herrera, uno de los participantes que estuvo en riesgo de abandonar el reality, esto luego de que, en medio de los 60 minutos de la cocinada, recibiera ayuda por parte de Raúl Ocampo.

Como es habitual, en esta séptima entrega de MasterChef y anteriores temporadas, las celebridades que se encontraban en el balcón se mostraron un poco preocupadas por los compañeros que tenían el delantal negro, pues a pesar de ser un juego, la gran mayoría quiso apoyarlos desde arriba con base en algunos de sus conocimientos.

Sin embargo, aunque Raúl tuvo las mejores intensiones de poder ayudar, Jorge, en medio del estrés de poder sacar adelante su plato, sintió un poco de incomodidad con las orientaciones que estaba recibiendo.

“Me parece terrible que Raúl esté hablando y preguntando cosas, no me parece, se desvía la atención, incomoda”, fueron las palabras del actor recordado por su interpretación en ‘Yo Soy Betty La Fea’. Por su parte, Raúl aseguró que sintió cierta actitud que lo llevó a desistir de su decisión de aconsejarlo.

“Ahí si sentí una energía de, déjeme solo, déjeme tranquilo, no me vaya a saturar, decido parar y no ayudar a Jorge”, señaló.