La casa de los famosos: El Flaco hizo llorar a Karina García

Karina García parece no tener descanso en La casa de los famosos Colombia, pues una nueva experiencia la llevó a romper en llanto. Este miércoles 26 de febrero, las celebridades participaron en una actividad de etiquetas, esta vez basada en ‘Yo nunca’. La joven influenciadora recibió varias, pero una en especial, asignada por ‘El Flaco’ Solórzano, la hizo llorar.

En la actividad de ‘Yo nunca…’ cada famoso tuvo que tomar una etiqueta de manera aleatoria y dependiendo de qué salía decidían a quién asignarle dicha etiqueta. En esta ocasión, aunque había recibido varias etiquetas por parte de otros participantes e incluso de Emiro, a quien considera su amigo, Karina García no pudo evitar llorar con la que le fue asignada por el actor Fernando ‘El flaco’ Solórzano.

‘Yo nunca sería amigo de…’ fue la etiqueta que ‘El Flaco’ sacó en la actividad y que decidió asignar a Karina García. “A estas alturas del partido casi todos tenemos amigo y no amigos, y nunca sería en estos momentos amigo de Karina, porque ya tenemos grupos diferentes y realmente en el grupo tuyo hay muchas personas de mis afectos que no son de esos afectos. Entonces ahí comienza a hacer como una especie de contradicción”, aseguró.

Aunque Karina García no reaccionó en el momento en el que ‘El Flaco’ Solórzano le asignó la etiqueta con la que afirmaba que nunca sería amigo suyo, al momento de ella asignar su etiqueta decidió dársela a él, ya que esta etiqueta manifestaba ‘Yo nunca haría complot contra…’.

Según comentó Karina, en medio de lágrimas, que le daba esta etiqueta al actor ya que lo admiraba demasiado. Incluso confesó que al enterarse que él haría parte del reality se puso muy feliz.

“Para nadie es un secreto que siempre he querido ser actriz y a él siempre lo he visto como un gran ejemplo. He tratado de acercarme en muchas, porque me nace y me duele mucho esa etiqueta. Entonces por eso me duele y nunca haría complot contra usted”.