La casa de los famosos: mamá de Peluche conoció a Karina

María Lucero, madre de Mateo Varela ‘Peluche’, reveló en una entrevista que su hijo le presentó a Karina García días antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia. Además, compartió su opinión sobre la joven paisa y sobre la actriz Norma Nivia, quien actualmente mantiene una relación sentimental con el influenciador dentro del reality de la vida en vivo del Canal RCN.

Durante una entrevista con el programa matutino del Canal RCN, Buen día Colombia, María Lucero, madre de Mateo Varela, conversó sobre diferentes temas relacionados a su hijo y su participación en La casa de los famosos Colombia. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando Orlando Liñán le preguntó sobre su relación con Karina García.

Allí la mujer confesó que a Karina García la conoció días antes de que ambos ingresaran a La casa de los famosos Colombia por medio de una videollamada que Mateo le hizo desde el aeropuerto. Pues en aquella ocasión ambas personalidades coincidieron en el lugar ya que Karina viajaba a Medellín y Mateo hacia Ecuador.

“Yo a Karina la conocí por una videollamada que Mateo me hizo desde el aeropuerto, me la presentó. De hecho, la niña no es ni de Medellín, es de Yolombó. Me la presentó, yo hablé con ella. Me dijo: tiene un hijo hermoso, él como que le contó algo sobre mi enfermedad, y de ahí cuando Mateo regresó en diciembre ella lo llamaba mucho.”