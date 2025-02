Se presentó el capítulo 15 de Darío Gómez, El Rey del Despecho, y por eso vale la pena hacer un recuento de aquellos momentos más significativos de la novela del Canal RCN.

¿Julio le quiere destruir la carrera artística a Darío Gómez?

Julio Gómez, primo de Darío, le ofreció ayuda para esparcir los discos que grabaron, pero en realidad lo que hizo fue arruinarlos porque está ofendido debido a que su voz no quedó en la grabación. Esto lo hizo pasar como un aparente atraco.

Julio Gómez destruye los discos de Darío Gómez | Foto del Canal RCN.

Por otro lado, a un convento de Medellín llegó Otilia pidiendo ayuda con su hija, solo que se está haciendo pasar por una mujer que se llama Leonor. Pidió estadía y se encuentra más cerca de los Gómez, especialmente de Rosángela.

Grata noticia para Darío Gómez, El Rey del Despecho

No todo fueron noticias tristes, pues Blanca Ligia se encuentra en embarazo, noticia que alegró por completo al Rey del Despecho. No obstante, la mujer se mantiene en su postura de que en su hogar la música no entra y hasta le dio álgida advertencia a Julio.

De hecho, Julio Gómez, tras tener altercados en el establecimiento donde laboraba musicalmente, fue hasta el lugar donde Darío trabaja como jefe de taller para pedir una vacante. El familiar del cantante lo logró, pero le dieron el puesto de mensajero.

Ahora, Rosángela comenzó a castigarse a ella misma, practicando lo que sería una especie de penitencia que Leonor le compartió. Además, está haciendo pasar esta situación como un problema de circulación.

Rosángela se encuentra haciendo penitencia | Foto del Canal RCN.

Cinco años después en Darío Gómez, El Rey del Despecho: año 1978

Pasaron cinco años, continúa el hogar de Darío con Blanca Ligia y sus hijos. No obstante, pese a los años, Darío sigue enamorado de la música y se le abrió un camino en esta área.

Lo anterior porque Cuerdita lo fue a buscar para ofrecerle un trabajo junto a Rafael Mejía, el cual tiene relación con los casetes de la época, escuchando música y eligiendo posibles éxitos para la disquera. Esto puso entre la espada y la pared a Darío Gómez, pues tiene claro que su esposa no desea que labore en el ámbito musical.

Le ofrecen nuevo trabajo a Darío Gómez | Foto del Canal RCN.

Pese a todo, Darío Gómez se aventuró y renunció a su puesto de jefe de taller para ir detrás de sus sueños musicales, pero Julio le contó estos planes a Blanca Ligia y ella se fue hasta el taller a armarle un escándalo. No se sabe qué pasará entre la relación y la decisión del Rey del Despecho.

