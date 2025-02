Se transmitió el capítulo 19 de Darío Gómez, El Rey del Despecho. Por fin sucedió el reencuentro de Olga Lucía Arcila con Darío Gómez, pero a la vez se desarrollaron otros momentos que valen la pena dar a conocer.

¿Cómo fue el reencuentro de Darío Gómez y Olga Lucía Arcila?

Efectivamente, Olga Lucía se volvió a ver frente a frente con Darío Gómez, pues el cantante llegó a las afueras de su casa para cumplir con su trabajo dando una serenata sin pensar que era para ella.

Olga Lucía y Darío quedaron gratamente emocionados, se abrazaron y el cantante le confesó que duró años buscándola.

Después de años, Darío Gómez volvió a ver a Olga Lucía Arcila | Foto del Canal RCN.

Sin embargo, del otro lado de la balanza, Olga Lucía estaba completamente molesta con Nicanor, pues el joven le había dicho que Darío estaba encarcelado en Gorgona.

¿Quién será la pesadilla de Darío Gómez, El Rey del Despecho, a partir del capítulo 19?

Darío se fue y Olga Lucía habló dentro de su casa con Nicanor, quien no tuvo otro remedio de decirle la verdad. En consecuencia, la relación llegó a su fin.

Olga Lucía le terminó a Nicanor.

Por otro lado, Julio Gómez declaró que se va a convertir en la pesadilla de su primo Darío, más de lo que es Otilia. Además, Blanca Ligia invitó a Néstor a su casa, donde engañaron a Darío Gómez en la propia habitación de los casados.

Julio Gómez va a ser la pesadilla de Darío Gómez.

Entretanto, Horacio Arcila, papá de Olga Lucia, enfrentó a su esposa Berenice de Arcila porque descubrió que participó en la mentira de Nicanor, razón por la que le manifestó su decepción.

Volviendo al tema de Blanca Ligia y Néstor, por poco y son descubiertos por Julio. Se salvaron porque el primo de Darío estaba elevado de tragos.

Blanca Ligia engañó definitivamente a Darío Gómez.

Darío le cantó de nuevo a Olga Lucía, mientras Otilia volvió a San Jerónimo

Tras terminarle a Nicanor, Olga Lucía se encontró con Darío en un bar. En este lugar adelantaron su vida y el protagonista le cantó frente a todos los presentes.

Darío Gómez le volvió a cantar a Olga Lucía Arcila.

No obstante, Otilia se devolvió para San Jerónimos a vengar la muerte del papá de Darío, su amante, allí se topó con Piedad Gómez, quien le dijo que la muerte de su hermana Rosángela fue producto de su brujería. Otilia le advirtió a la joven que no se metiera en lo que no le convenía.

Para terminar, fue tanto lo que hablaron Darío y Olga Lucía que amaneció, ninguno llegó a sus casas, el cantante la llevó a la disquera donde se encuentra laborando.

