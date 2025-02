El cantante Cris Valencia, novio de la artista Yana Karpova, nueva integrante de La casa de los famosos Colombia, reaccionó a su entrada.

Artículos relacionados Producciones RCN Así puedes descargar la App del Canal RCN y disfrutar de todas sus producciones

¿Cómo fue ingreso de Yana Karpova a La casa de los famosos Colombia?

La modelo, creadora de contenido y cantante de reguetón Yana Karpova sorprendió a los participantes y a los colombianos con su entrada a La casa de los famosos Colombia en la noche de este miércoles 12 de febrero en medio de una dinámica de ‘Congelados’ en la que se presentó hablando su idioma natal, ruso.

La mayoría de los famosos la recibieron cordialmente y no dudaron en cuestionarla sobre su nacionalidad y su vida.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, sobre todo por la inesperada reacción del influenciador la Liendra, quien se mostró bastante amable con ella, tanto que la presentadora Carla Giraldo no dudó en cuestionarlo al respecto durante la gala.

Artículos relacionados La casa de los famosos 🔴 EN VIVO 😱 Capítulo dieciocho de La casa de los famosos Colombia 2025: ¡Ingresa un nuevo participante!

¿Qué dijo Cris Valencia tras el ingreso de Yana Karpova a La casa de los famosos Colombia?

El cantante Cris Valencia, novio de Yana Karpova, reaccionó a su entrada al reality, donde le dejó un mensaje en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 500 mil seguidores.

Por medio de sus historias en la red social compartió una fotografía de los dos y agregó el mensaje “Ya te extraño”.

Tras su publicación, varios seguidores le comentaron al respecto y le mencionaron que no fuera tan exagerado, pues no lleva ni un día en el reality, mientras que otros no dudaron en llenarlo de mensajes de cariño y apoyo para ambos.

Según reveló la joven los dos llevan un mes de relación, razón por la que hasta ahora se están conociendo, pero detalló lo mucho que lo quiere.

Artículos relacionados La casa de los famosos Yana Karpova ingresó como nueva participante en La casa de los famosos Colombia, ¿quién es?

Por ahora, Yana Karpova se ha estado acoplando muy bien a la competencia, afirmando que está disfrutando mucho cada momento en la competencia.

Recordemos que, puedes ver el 24/7 de todo lo que ocurre en La casa de los famosos Colombia a través de la aplicación del Canal RCN, donde en la noche de este domingo 16 de febrero podrás conocer el próximo participante que abandonará el reality.