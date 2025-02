La actriz Norma Nivia decidió nominar al influenciador Cristian Pasquel en La casa de los famosos Colombia, producción del Canal RCN, que puedes disfrutar todos los días 24/7 a través de la aplicación.

La modelo Norma Nivia contaba con el poder de nominar a alguno de sus compañeros en La casa de los famosos Colombia debido a que la actriz logró ganarse el liderazgo de la semana tras haber triunfado en la prueba el pasado lunes 3 de febrero.

Norma Nivia decidió nominar al comunicador social, periodista e influenciador Cristian Pasquel debido a que es el participante con el que menos ha compartido dentro de la casa más famosa de Colombia.

Los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán le dieron la opción de elegir a su nominado de manera secreta o decirlo en frente de sus compañeros, por lo que, ella decidió hacerlo de frente y darle las razones.

“Ha sido muy difícil, es lo único que no quería de este liderazgo, por lo que mi criterio fue la persona con la que no he tenido casi contacto (…) mi nominado es Cris”, dijo.