El actor Gonzalo Escobar 'Coco' ha sido noticia en la última semana tras quedarse con el liderazgo de La casa de los famosos Colombia, algo que ha aprovechado para poner orden y dar su punto de vista sobre diferentes aspectos.

El actor eligió a la creadora de contenido Karina García para compartir el cuarto del líder de La casa de los famosos Colombia.

Esto lo ha aprovechado para tener conversaciones directas con ella y hablar sobre diferentes aspectos de sus vidas y de la competencia.

Precisamente, el actor decidió llamarle la atención a Karina García por varios aspectos que él ha analizado en ella, uno de ellos el de su forma de vestir y por exponer su figura en ocasiones.

Coco le confesó que él sentía que ella buscaba llamar la atención muchas veces con su forma de vestir, algo que ella le expresó que no le permitía que le criticara.

¿Por qué te gusta llamar la atención? No me voy a meter con tu forma de vestir, pero haces cosas que no analizas.