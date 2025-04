La presentadora Carla Giraldo dejó un contundente mensaje luego de que el cantante Altafulla sugiriera que ella es 'Chica Fuego' en La casa de los famosos Colombia.

Durante la gala de este martes 14 de abril el cantante Altafulla logró ganar la prueba de liderazgo y ser el nuevo líder en la semana.

En medio de una conversación con los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán, el artista quiso hacerle un halago a la actriz llamándola 'Chica Fuego' , a lo que ella lo frenó aclarando su posición.

Tras su comentario Carla Giraldo le indicó que ella no toma partido por ningún participante, pues los quiere y los critica a todos por igual.

"Yo no soy una 'Chica Fuego', yo soy la presentadora de este programa y quiero que todos jueguen y la pasen bien. A todos los amo por igual, a todos los funo por igual y a todos los llevo en el corazón siempre, pero yo no soy chica de nadie Altafulla, los amo y me paro en la raya", contestó.