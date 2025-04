El posicionamiento de La casa de los famosos Colombia del capítulo 67 fue de frente y sin oportunidad de responder. Una dinámica que aprovechó Yina Calderón para confrontar a Norma Nivia.

¿Qué le dijo Yina Calderón a Norma Nivia en la nominación de frente de La casa de los famosos Colombia?

La tensión entre Yina Calderón y Norma Nivia está por las nubes desde que se reveló lo que dijo la actriz sobre el físico de la influenciadora en el cine de La casa de los famosos Colombia.

Por eso, en esta nominación de frente, Yina Calderón no dejó pasar la oportunidad para confrontar a la actriz y decirle lo que pensaba de sus comentarios sobre su físico y cómo lograron afectarla.

Yina le dio dos puntos a Norma en la nominación y le expresó que ella sí le reconocía su belleza como mujer, no obstante, la comparó con una 'serpiente venenosa'.

Norma tan bella, pero tan mala, eres una víbora, una serpiente cargada de veneno.

Yina le aseguró a Norma que su máscara de mujer buena y perfecta se le había caído gracias al formato de la competencia y le dejó claro por qué le dolió el comentario sobre su físico.

Lo bueno de estos programas es que todas las máscaras se caen.

Yina Calderón nominó a Norma Nivia por sus comentarios en el cine. (Foto Canal RCN)

Yina Calderón le confesó a Norma Nivia por qué le dolío tanto el comentario sobre su físico

Yina Calderón le reveló a Norma Nivia que a ella no le importaba que le dijera que era una persona 'grosera', 'altanera' o 'guisa', porque era algo que no la afectaba porque ella no era una 'perita en dulce'.

Sin embargo, al haberse metido con el tema de su físico, en especial con un problema con el que viene luchando tantos años tras un mal procedimiento, era algo que sí la afectaba y más por su familia.

Qué te metas con un aspecto físico mío y un problema que afecta a mi familia, porque yo no lloré ayer porque me hayas dicho que tengo la c#la caída, porque eso ya eso lo sé.

Yina Calderón le confesó que lleva más de ocho años luchando contra el bullying en redes sociales por ese tema en su físico y que su mamá y hermanas siempre se ven afectadas por lo que le dicen.

Por eso, estaba segura que su comentario sobre su físico había afectado mucho a sus seres queridos y los habría hecho llorar.

Es por el bullying que recibo a diario en redes desde hace 8 años, problemas que a mi mamá y a mi hermana no les gustó y debieron llorar.

¿Yina Calderón le hará la vida imposible a Norma Nivia?

Yina Calderón aprovechó la nominación para dejarle claro a Norma Nivia que ella ya no le hará la vida imposible como se lo había prometido, esto por respeto a su familia.

Por respeto a tú mamá no te voy a joder más la vida porque quería hacertela a cuadros.

Al finalizar su nominación, Yina Calderón le expresó a Norma Nivia: "Eres una miseria de persona" y le dejó claro que no espera una amistad con ella dentro del reality, el cual puedes ver a través de la app del Canal RCN.