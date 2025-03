Andrés Altafulla se convirtió en el más nuevo participante de La casa de los famosos Colombia 2025. El costeño ingresó haciendo reality, puesto que en el posicionamiento se puso frente a Camilo Trujillo y demostró que no tiene 'pelos en la lengua'.

Sumado a lo anterior, Altafulla, quien en un principio fue aspirante para ser parte del formato del Canal RCN, también demostró que no le teme a declarar su gusto por las mujeres, una de ellas la influenciadora paisa Karina García.

Andrés fue muy claro antes de ingresar al reality. Según el cantante de la costa, su gusto por las mujeres es lo que más lo caracteriza y, por lo que parece, le atrae Karina García.

Resulta que Altafulla le dijo a Karina "dime que me amas", a lo que la modelo respondió con risas. Luego de esto, el nuevo participante de La casa de los famosos 2025 le expresó a la influencer que la podría llamar como "mi amor", "negrita" o "chiqui".

Entretanto, García le preguntó al costeño si le gustaban las mujeres altas y fue cuando él coqueteó a la paisa.

"Me gusta la mujer femenina, así empoderada con carácter, pero dama, a mí me gustan damas; esas mujeres que se creen como caballeros, no", reveló Andrés Altafulla.