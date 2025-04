El influenciador Alfredo Redes reaccionó tras la expulsión de Altafulla en La casa de los famosos Colombia.

En la jornada de nominación, el Jefe sorprendió a los participantes con una nueva actividad, en la que tuvieron que elegir una manzana al azar, la cual tenía un poder en específico.

Emiro Navarro contó con 'el poder de la expulsión' y decidió sacar de la competencia al cantante Altafulla, quien se encuentra en el Loft, pues solo el público puede eliminarlo; sin embargo, los famosos creen que está fuera de la competencia.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene casi dos millones de seguidores, ofreció su opinión al respecto manifestando todo su apoyo a Altafulla.

"Está bien le dieron una oportunidad a Altafulla, pero Emiro ¿qué hiciste? costa no vota por costa ¿qué reality te ves tú? el costeño aunque esté en otro grupo siempre se protege, Dios mío señor, tienes la costa patas pa' arriba. Casi me desmayo, casi me da algo. Hay que gritarle a Emiro que hizo mal", expresó.