La gala del 8 de marzo de La casa de los famosos Colombia estuvo marcada por la emotividad, el romanticismo y la celebración, empezando por conmemoración del Día de la Mujer.

Dos participantes tuvieron la oportunidad de recibir una videollamada por parte de un familiar, ellos fueron Mateo Varela 'Peluche' y Juan Ricardo Lozano 'Alerta'.

En el caso de Alerta, el humorista recibió la llamada de su esposa Carolina, quien se mostró orgullosa y emocionada por volver a ver a su amor después de más de un mes de estar alejados.

Juan Ricardo Lozano no dudó en expresarle a su esposa lo bella que se veía y lo mucho que la extrañaba.

Por su parte, Carolina le expresó todo su orgullo a su esposo, dejándole claro que estaba orgullosa de su proceso en al competencia y de sus personajes.

Mi amor lo estás haciendo divinamente, me siento orgullosa y tus personajes son tu esencia y alegran a toda Colombia.

Durante esta emotiva llamada y aprovechando que era el Día de la Mujer, Juan Ricardo Lozano decidió dedicarle un poema a modo de canción a su esposa.

Con ayuda de Coco y Norma Nivia, Alerta le cantó la canción que le compuso a su esposa, en donde le expresó todo su amor y la importancia en su vida.

Carolina, existe un ser maravilloso que Dios me puso en la vida, como madre es lo más tierno y como esposa es lo que más amo. Eres la luz que me guía, eres mi todo y la pasión que me domina, te amo.