La casa de los famosos Colombia 2025 está a poco de cumplir su primera semana tras el estreno del reality. En total, 23 participantes ingresaron y esperan permanecer por un buen tiempo.

No obstante, es importante decir que el domingo 2 de febrero se conocerá al segundo eliminado de esta temporada, ya que en el primer día la DJ Kata Otálvaro no llegó y El Jefe tomó la decisión de eliminarla.

¿En qué consiste el After de La casa de los famosos Colombia?

Aparte del reality como tal, otra de las propuestas que está llamando mucho la atención e incluso tiene sus propios fans es el After, el cual es un programa que dura media hora y se transmite tan pronto se termina cada Gala de La casa de los famosos Colombia 2025.

Rostros reconocidos son los que presentan el After de La casa de los famosos Colombia, pues se trata nada más y nada menos que de la influencer caleña Karen Sevillano y la comediante antioqueña Vicky Berrío.

Con sus contagiosas personalidades, la dupla de famosas son las encargadas de hablar y opinar sobre lo que sucede en la Gala y, en general, en el trascurso de los días, en el formato de convivencia de la vida en vivo.

El acogimiento hacia Karen y Vicky por el After ha sido alto. Seguidores e internautas las aman, hasta el punto en el que comentan que no se pierden ni una aparición de las ahora host de La casa de los famosos Colombia.

¿Qué días se presenta el After de La casa de los famosos Colombia?

Hay quienes no saben que la influencer y la comediante no aparecen todos los días, ya que el After tiene una transmisión diferente a la Gala como tal.

Así las cosas, los días de la transmisión en vivo del After de La casa de los famosos es de domingo a jueves, lo que significa que los viernes y sábados Karen Sevillano y Vicky Berrío se toman un descanso.

El domingo es de los días más importantes en el After, ya que las cómicas presentadoras reciben al famoso que quede eliminado cada semana.

Para terminar, el After de La casa de los famosos Colombia no se transmite en la señal televisiva, sino únicamente a través de la página www.canalrcn.com o descargando la app de Canal RCN, cuyo proceso es muy fácil y se puede hacer dando clic aquí.