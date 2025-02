El Super Bowl 2025 está cada vez más cerca y la expectativa por el show de medio tiempo crece entre los fanáticos que esperan con ansias este evento.

¿Quién cantará en el medio tiempo del Super Bowl 2025?

Este show, que combina deporte y espectáculo, ha contado con icónicas presentaciones de artistas como Michael Jackson, Madonna, Shakira y Rihanna.

Sin duda, uno de los shows de medio tiempo más comentados fue el de 2020, protagonizado por Shakira y Jennifer Lopez.

En esta nueva edición, el protagonismo recaerá en Kendrick Lamar, quien será el encargado de brindar un espectáculo inolvidable a los asistentes y amantes de este gran acontecimiento de talla mundial.

El rapero estadounidense Kendrick Lamar liderará el show de medio tiempo. Con 17 Premios Grammy y un Premio Pulitzer, Lamar es uno de los artistas más del hip hop en Estados Unidos.

En su actuación, se espera que interprete algunos de sus mayores éxitos, como "HUMBLE.", "DNA." y "Not Like Us", una de sus canciones más comentadas del último año.

Y es que no es la primera vez que Lamar pisa el escenario del Super Bowl. En 2022, formó parte del show junto a Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem y Mary J. Blige, en una presentación que rindió homenaje a la historia del hip hop.

Sin embargo, esta será su primera vez como acto principal, y los fanáticos esperan una producción de alto nivel.

Fecha, hora y dónde ver el Super 2025 desde Colombia

El Super Bowl 2025 se jugará este domingo 9 de febrero en el Caesars Superdome de Nueva Orleans.

El partido iniciará a las 6:30 p.m. (hora de Colombia), donde los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles se enfrentarán en una de las finales más esperadas de la NFL.

Con Patrick Mahomes y Jalen Hurts como mariscales de campo, el partido promete ser una batalla intensa por el anillo más esperado de la temporada.

Mientras que el show de medio tiempo está previsto alrededor de las 8:00 p.m.

En Colombia, el evento se podrá ver a través de ESPN y Fox Sports en televisión por cable. Además, estará disponible en varias plataformas de streaming.