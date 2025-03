Un nuevo concierto de Shakira fue cancelado, se trata de la presentación que la estrella colombiana tenía agendada en República Dominicana para el próximo 2 de abril de 2025.

¿Por qué cancelaron el concierto de Shakira en República Dominicana?

El concierto de Shakira en República Dominicana estaba previsto para que la barranquillera cantara en el Estadio Olímpico de Santo Domingo, pero se informó que por "problemas operativos" la cita artística no se hará realidad.

Ante esto, se lanzó un comunicado informado lo que sucedió y, por supuesto, hablando de posibles nuevas fechas para la presentación de Shakira de la gira 'Las mujeres ya no lloran' en el país del Caribe.

"Lamentamos informar a nuestros fans y participantes que el próximo concierto de Shakira, originalmente pautado para el 2 de abril, deberá reprogramarse debido a problemas operativos ajenos a la artista", se lee en la misiva por parte de los organizadores del evento.

En la misma vertiente, probablemente, se agendará una nueva fecha de este concierto en República Dominicana y todo apunta que sería para el mes de septiembre.

Pese a todo, los encargados son conscientes de los percances que puede provocar la reciente cancelación del concierto de la colombiana, pues sucedió a pocos días de la fecha inicialmente pactada. No obstante, hicieron un llamado a la paciencia y estar atentos a los canales oficiales en redes sociales para la posible reprogramación en próximos meses.

¿En qué países Shakira ha cancelado sus conciertos de 'las mujeres ya no lloran'?

Shakira sigue su gira de 'Las mujeres ya no lloran', aunque este no es el primer concierto que se cancela. Por ejemplo, en su natal Colombia no pudo presentarse en la ciudad de Medellín por problemas logísticos a la hora de armar el escenario.

Sumado a lo anterior, en Lima, Perú, un día antes de su show, Shakira tuvo problemas de salud y eso hizo que no se subiera el escenario el pasado 16 de febrero. Además, Chile también se suma a la lista de territorios con cancelaciones por complicaciones técnicas en la construcción del escenario, las cuales podrían afectar a la artista y el público en general.