Los hijos de Shakira, Milan y Sasha, han dado un paso significativo en sus carreras musicales al debutar con la canción "The One" durante la gala de la fundación Let It Beat en Miami.

¿Cómo fue el debut musical de Milan y Sasha, los hijos de Shakira, en la música?

Este un evento respaldado por Sony Music Latin, busca impulsar el talento de jóvenes artistas entre 10 y 20 años. Con tan solo 12 y 10 años respectivamente, Milan y Sasha demostraron su habilidad como músicos y cantantes, recibiendo ovaciones del público presente. De esta manera, además mostraron el amor que su mamá les ha inculcado por la música.

Durante la gala de Let It Beat, Milan y Sasha interpretaron en vivo su primera canción original, "The One". Milan se destacó en la batería, mientras que Sasha asumió el rol de vocalista principal.

Ambos niños participaron también en el videoclip oficial del tema, que será lanzado este domingo 11 de mayo. Su presentación fue parte del programa "Next Generation of Artists", que promueve el desarrollo artístico de jóvenes talentos.

¿Cuál fue la reacción de Shakira al ver a sus hijos debutando en la música?

Como era de esperarse, una de las más orgullosas por este debut musical fue Shakira. La barranquillera estuvo presente en la gala de Milan y Sasha, mostrando su apoyo incondicional a sus hijos.

Con solo 10 y 12 años, Sasha y Milan lanzan su primer tema en vivo. (Foto de AFP)

La cantante colombiana expresó su orgullo y emoción por el debut de sus hijos, destacando su dedicación y amor por la música. En sus redes sociales, compartió fragmentos del videoclip y mensajes de aliento, evidenciando su compromiso con el desarrollo artístico de Milan y Sasha.

¿Cuál es la canción que Shakira canta junto a sus hijos?

Aunque The One marca su debut como artistas independientes, no es la primera vez que Milan y Sasha participan en una producción musical.

En 2023, ambos aparecieron en Acróstico, una emotiva canción de Shakira dedicada a ellos. En ese video, se les ve tocando el piano y cantando junto a su madre. Esa colaboración conmovió a millones y fue el primer indicio público del talento musical de los hijos de la barranquillera, fruto de su relación con Gerard Piqué.

¿Cómo reaccionó Piqué al debut musical de sus hijos, Milan y Sasha?

Aunque se desconoce cuál fue la reacción del exjugador del Barcelona, la actuación de Milan y Sasha generó una ola de comentarios positivos en redes sociales. Usuarios destacaron el talento heredado de Shakira y el carisma de los jóvenes artistas.

Sasha y Milan debutaron como músicos con la canción “The One” en un evento juvenil. (Foto de AFP)

Frases como “De tal palo, tal astilla”, "Heredaron el talento de su mami Shakira", “Igual de talentosos a la Shaki” y "Qué bonito ver que los hijos de nuestra reina brillan con luz propia", se tomaron las plataformas digitales.

Esta podría ser la primera de muchas canciones exitosas de los hijos de Shakira. Sus millones de seguidores están atentos al estreno del video musical.