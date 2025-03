Después de años colaborando con diversos artistas, Jhonny Rivera y Andy Rivera finalmente unieron sus talentos en una canción que promete emocionar a sus seguidores. Padre e hijo sorprendieron con su primera colaboración musical, fusionando sus estilos en un tema que ya está dando de qué hablar. ¿Cómo suena esta esperada unión?

Jhonny y Andy Rivera sorprenden con su primera canción juntos

Jhonny Rivera es uno de los artistas más reconocidos del género popular en Colombia. A lo largo de su carrera, ha colaborado con varios cantantes, incluyendo a su hijo Andy, pero hasta ahora nunca habían lanzado un tema en el que solo ellos dos fueran protagonistas.

Por eso, su nuevo sencillo Comprendí que te perdí se ha convertido en un lanzamiento especial tanto para ellos como para sus seguidores, quienes llevaban años esperando una colaboración exclusiva entre padre e hijo. La canción se estrenó el pasado viernes 14 de marzo en todas las plataformas digitales, junto con su video oficial en YouTube, que ya supera las 130 mil vistas.

“Ya salió nuestra canción juntos, estos momentos son los que se quedan en el alma para siempre. Esperamos que les guste mucho Comprendí que te perdí. Los amamos”, escribió Andy Rivera en sus redes sociales al anunciar el esperado estreno.

Internautas reaccionaron a la primera canción de Andy y Jhonny Rivera juntos

Una vez lanzada la canción las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar, algunos de ellos asegurando que el estilo de Andy definitivamente es el popular y no el urbano, genero que el artista lleva trabajando desde hace años. “A @AndyRiveraTV, le queda bien la música popular, like para los que lo creen”, comentó un usuario.

Otros comentarios estuvieron enfocados en halagos hacia ambos artistas: “Me encanto esta canción con esos dos vozarrones que Dios los bendiga”, “Les juro que me emociona escuchar estar canción de padre e hijo”, “El mejor remix que puede existir, la mezcla entre Jhonny, como uno de los mejores cantantes del género popular, junto a Andy, como unos de los cantantes con las mejores voces en el género urbano”.