¿ Qué propone Mathame con su espectáculo inmersivo NEO?

Un portal sonoro se abre en Bogotá. El 12 de septiembre, el dúo italiano Mathame aterriza en el Movistar Arena con NEO, una propuesta que va más allá del techno tradicional.

Este espectáculo inmersivo utiliza inteligencia artificial y visuales generativos en tiempo real para crear una experiencia multisensorial que transforma la música en un paisaje hipnótico.

Los hermanos Giovanelli, conocidos por revolucionar la escena electrónica global en festivales como Tomorrowland y Afterlife, traen a Colombia un show que mezcla tecnología, arte y emociones profundas.

No se trata solo de bailar, sino de dejarse llevar por una narrativa visual y sonora que evoluciona frente a los ojos del espectador. Un concepto que redefine los eventos musicales como experiencias totales.

Para los fanáticos del techno melódico y las producciones vanguardistas, este será uno de los momentos más innovadores del año. La cita es más que un concierto: es una puerta abierta al futuro de la música en vivo, donde el sonido respira y el escenario piensa.

¿Cómo JP Saxe transforma el pop en conversación con Make Yourself at Home?

El 20 de octubre, el Royal Center será escenario de emociones contenidas. El cantautor canadiense JP Saxe se presenta por primera vez en Colombia con su tour Make Yourself at Home, una invitación a bajar la guardia y compartir, canción a canción, las pequeñas verdades de la vida.

Conocido por éxitos como If The World Was Ending y por su reciente colaboración con Tini, Saxe ha construido una carrera donde el pop se convierte en confesión. Su estilo es íntimo, pausado, lleno de pausas que dicen tanto como sus versos. En este evento, cada acorde será una conversación, y cada letra, una pregunta sin respuesta fácil.

Para quienes buscan en los eventos musicales algo más que espectáculo, esta será una noche de conexión real. Un momento para escuchar, para recordar, y quizás para sanar con cada historia hecha canción.

¿Qué leyendas trae Forever Broken, el primer festival emo en Colombia?

La nostalgia tiene su propio volumen, y el 28 de octubre subirá al máximo en Forever Broken, el primer festival emo que se realiza en el país. El Chamorro City Hall recibirá a bandas que marcaron a toda una generación: Black Veil Brides, Silverstein, Underoath, Senses Fail e I Set My Friends on Fire.

Será una noche para gritar lo que no se dijo, para cantar lo que alguna vez dolió. Este evento no solo revive una estética o un sonido, sino un estado emocional colectivo. Las letras que fueron refugio en la adolescencia regresan, con fuerza renovada, a recordarnos que las emociones intensas también merecen escenario.

Forever Broken se presenta como un ritual generacional. Un evento que más que mirar al pasado, lo honra. Porque hay canciones que no se olvidan… simplemente estaban esperando volver.

¿Cómo David Guetta convirtió The Monolith en un fenómeno en Bogotá?

En cuestión de horas, las 19.000 entradas se agotaron. El 17 de octubre, el Coliseo MedPlus se llenará hasta el último rincón para recibir a David Guetta y su aclamado espectáculo The Monolith. Lo que parecía un concierto más se convirtió en uno de los eventos musicales más esperados del año.

La apuesta visual es colosal: pantallas envolventes, luces sincronizadas, pirotecnia, narrativa sonora y una selección de temas que resumen la carrera del DJ más influyente de las últimas dos décadas. El show ha sido ovacionado en escenarios de talla mundial como Ultra, Creamfields y Tomorrowland.

Producido por Breakfast Live y CMN Events, The Monolith no es solo una fiesta, es una celebración de la música como fenómeno colectivo. Bogotá no solo lo vivirá: lo recordará como una de esas noches en las que todo vibró más fuerte.