Diego Cadavid es un reconocido actor, músico y fotógrafo colombiano, cuya versatilidad artística lo ha llevado a destacarse en sus múltiples facetas. Con una trayectoria de más de dos décadas en la televisión y el cine, Cadavid ha sido parte de exitosas producciones. Su talento frente a las cámaras lo ha consolidado como uno de los actores más destacados de su generación en Colombia.

Artículos relacionados Producciones RCN Así puedes descargar la App del Canal RCN y disfrutar de todas sus producciones

Pero más allá de la actuación, Diego Cadavid ha encontrado en la música otra forma de expresarse y conectar con el público.

¿En qué novelas ha trabajado Diego Cadavid?

Diego Cadavid ha participado en varias novelas y series de televisión colombianas que han destacado por su éxito nacional e internacional. Uno de los primeros roles del actor fue en la icónica novela del Canal RCN Yo soy Betty, la fea donde interpretó al antagonista Román, el malo del barrio.

En los 2000s Cadavid actuó en diversas producciones del Canal RCN:

Juan Joyita como Roberto Martínez

como Roberto Martínez Amor a la plancha como José Chipatecua

como José Chipatecua Regreso a la Guaca como Silvio Lloreda

Uno de sus papeles más recordados fue en Café con aroma de mujer (2021), donde interpretó a Iván Vallejo, un antagonista que captó la atención del público por su complejidad. En 2010 protagonizó La Pola, una producción histórica en la que dio vida a Alejo Sabaraín, el gran amor de Policarpa Salavarrieta, consolidando su lugar como uno de los actores más versátiles de su generación.

En sus últimas producciones, Diego ha explorado nuevos retos. En Manes, interpretó a Ricardo Jaramillo, conocido como “El Cuchacho”, y recientemente asumió el reto de protagonizar Darío Gómez, el rey del despecho, donde encarnó al icónico cantante de música popular Darío Gómez, demostrando su capacidad para transformarse y conectar con historias profundamente conectadas con la cultura colombiana.

Diego Cadavid interpreta a Darío Gómez en la novela del Canal RCN

Darío Gómez: El Rey del Despecho es una telenovela colombiana producida por RCN Estudios que narra la vida artística y personal del icónico cantante de música popular Darío Gómez. La producción se estrenó el pasado 27 de enero en el Canal RCN.

Diego Cadavid asume un nuevo reto actoral al interpretar a Darío Gómez en la novela biográfica del Canal RCN. En esta producción, Cadavid se transforma en el icónico cantante de música popular, reconocido como una de las figuras más importantes de este género en Colombia.

A través de su actuación, Diego recrea los momentos más emblemáticos de la vida de Gómez, destacando tanto los triunfos como las adversidades que marcaron la vida del "Rey del despecho".

Artículos relacionados Shakira Shakira comparte detalles de los ensayos antes de su gira mundial

Diego Cadavid y su faceta musical

Diego Cadavid no solo es conocido por su destacada trayectoria como actor en la televisión colombiana. El paisa ha demostrado que su talento va más allá de las cámaras. Su amor por la música, especialmente la batería, ha sido otro escape artístico que ha tenido el actor. Cadavid es el integrante de la banda de rock “The Mills” que se fundó en 2007 en Bogotá.

Aunque muchos lo identifican principalmente como actor, Cadavid ha encontrado en la música una nueva forma de expresión. A lo largo de su carrera, Diego ha combinado estos dos talentos, logrando destacar como músico en diversos proyectos. La agrupación ha conquistado a su público con canciones como Amor depredador, Guadalupe, Lobo hombre en París y El amor duele.

¿Quién es The Mills?

The Mills es una banda colombiana de rock alternativo formada en Bogotá en 2007. Con influencias de bandas de rock alternativo como U2, Linkin Park y Radiohead, se ha destacado por sus letras cargadas de emociones. La agrupación fue fundada por Bako (vocalista), Geogy (tecladista), Dizee (guitarrista), Ray (bajista) y Cadavid (baterista).

Su EP debut, Don’t care what they think en el 2007, marcó su entrada al panorama musical colombiano con éxitos como “Before I go to sleep”, canción que capturaron la atención tanto de la crítica como del público, destacándose en la edición andina de Rolling Stone donde elogiaron las influencias británicas y el sonido de la banda.

Al año siguiente lanzaron su álbum debut, Babel en el 2009, que consolidó su llegada al mundo musical. En este se lanzaron éxitos como “Let it go” y el sencillo de su primer EP “Before I go to sleep”. Desde entonces, han lanzado varios discos y han sido reconocidos por su capacidad para combinar letras profundas con una energía enérgica y melancólica que conecta con sus fans.

The Mills ha logrado consolidarse como una de las bandas más importantes de la escena alternativa en Colombia, participando en importantes festivales como Rock al Parque y compartiendo escenario con bandas internacionales de renombre.

¿Cuáles son los álbumes de “The Mills”?

The Mills ha construido una sólida carrera musical con varios álbumes que reflejan su evolución como banda de rock alternativo. Su primer álbum, Babel (2009), marcó su debut en la escena musical con canciones como "Before I Go to Sleep", "Let It Go" y "Solo por vos". Este trabajo los posicionó rápidamente como una de las bandas más prometedoras de Colombia, gracias a su mezcla de rock alternativo y britpop.

En 2011 lanzaron Guadalupe, su segundo álbum, que incluyó éxitos como "Guadalupe", "TRES SEIS CINCO" y "Lo peor de mi". Con este disco, la banda consolidó su estilo melancólico y enérgico, ganando un público más amplio y mostrando una madurez en sus composiciones.

Posteriormente, en 2015, presentaron De Cierto, un álbum que exploró temáticas más introspectivas con canciones como "El amor duele" y "Odiar y No olvidar". Este trabajo reflejó una etapa de experimentación y profundidad emocional para la banda, consolidando su posición en la escena musical.

En 2024, El amor es fácil, las relaciones no marcó una nueva etapa para The Mills, con canciones como “QUISIERA”, “CALMA”, “LA VENTANA”. En este álbum, la banda jugó con actos que reflejan las etapas de una relación. En este nuevo disco, se puede evidenciar la evolución artística de The Mills.

Diego Cadavid es un artista multifacético que ha sabido brillar tanto en la actuación como en la música. Su destacada trayectoria en televisión y cine lo ha consolidado como uno de los actores más versátiles de Colombia, mientras que la música lo ha llevado a ser parte fundamental de The Mills, una de las bandas de rock alternativo más influyentes del país.

Artículos relacionados La casa de los famosos Conoce a los participantes de La casa de los famosos Colombia 2025

A través de su talento y dedicación, Cadavid ha demostrado que el arte no tiene límites, logrando conectar profundamente con el público desde diferentes escenarios. Ya sea interpretando un personaje en una novela o tocando la batería en un concierto, Diego continúa dejando huella como un verdadero referente del talento colombiano.