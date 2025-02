+57 es una canción que reunió a varios de los principales representantes del género urbano en Colombia: Blessd, DFZM, Feid, J Balvin, Karol G, Maluma, Ovy On The Drums y Ryan Castro. Tras su lanzamiento, alcanzó millones de reproducciones y se posicionó en los primeros lugares de las listas más importantes, aunque también generó controversia por el contenido de su letra.

El origen de ‘+57’: DFZM revela detalles nunca antes contados

Recientemente, Dylan Ferney Zambrano Montaño, más conocido como DFZM compartió detalles sobre el proceso creativo detrás del tema +57, aclarando que, desde su concepción, la canción no estaba destinada a ser lo que finalmente se convirtió. Según explicó, el proyecto inicial surgió de una sesión de trabajo junto a Ovy On The Drums y Keityn, dos reconocidos nombres en la industria musical.

En un principio, la idea era crear un tema que reflejara la colaboración entre los tres artistas, resultado de una jornada creativa en la que combinaron sus talentos y visiones.

Desde u principio el tema nunca iba a ser +57, iba a ser un tema de Ovy, Keityn y yo, una sesión que tuvimos los tres y nos juntamos para hacer un tema.

Así fue cómo Karol G se vinculó al proyecto de DFZM

DFZM reveló que, después de esto, Ovy les presentó algunas modificaciones en la canción, esta vez con la participación de Karol G. Con asombro, aseguró que el resultado le parecía impactante junto a la artista. Tiempo después, descubrió que algunos de los mayores exponentes del género urbano en Colombia también formaban parte del proyecto.

Además, señaló que la idea de reunir a estas figuras de la música urbana surgió por iniciativa de Karol G.

DFZM destaca el importante trabajo de Karol G en el tema que ahora se conoce como +57

El cantante y compositor DFZM resaltó el papel fundamental que desempeñó Karol G en el proceso creativo y desarrollo detrás del tema +57. Según explicó, la artista colombiana visualizó el potencial del tema en una escala mucho mayor de lo que él y sus colaboradores habían imaginado inicialmente.

DFZM reconoció que, en un principio, no anticipó que esta canción alcanzaría el impacto que finalmente tuvo. Fue Karol G quien, con su perspectiva y visión, logró proyectar la canción hacia un nivel más amplio, transformándola en un éxito que trascendió las expectativas del equipo creativo.

Visionó el tema a un nivel mucho más grande que nosotros porque yo nunca imaginé que un tema así, fuera ser ese tema.

Finalmente dio a conocer que, con el tiempo, el proyecto de este tema evolucionó y tomó un rumbo diferente, transformándose en lo que hoy se conoce como +57.