El cantante colombiano Camilo Echeverry Y la cantante argentina Yami Safdie presentaron recientemente su nuevo tema titulado ‘Querida Yo’.

Este sencillo ha logrado captar la atención de los seguidores de ambos artistas, quienes lograron transmitir un mensaje profundo que ha logrado conmover a sus millones de seguidores.

Recientemente Camilo compartió un fragmento de la canción mientras tocaba la guitarra y cantaba un fragmento de la canción “Querida Yo”, generando un sinfín de reacciones entre sus seguidores en redes sociales, quienes han compartido sus sentimientos al escuchar la canción.

Muchos coinciden en que la letra encaja con sus vivencias personales, brindando una sensación de alivio y consuelo. La breve duración del tema, de apenas 1 minuto y 57 segundos, no ha impedido que su mensaje conmueva a quienes lo escuchan.

Los seguidores han destacado cómo la canción parece llegar en el momento justo, funcionando como un recordatorio de la importancia de la introspección y el amor propio. Algunos comentan que la letra tiene un poder curativo, que alienta a sanar las emociones y a encontrar paz, a pesar de las dificultades que puedan estar atravesando.

La canción ha encontrado su lugar no solo en los corazones de quienes siguen a Camilo, sino también en diversas plataformas de redes sociales. En lugares como TikTok, la canción se ha convertido en el fondo perfecto para videos donde los usuarios expresan sus sentimientos, muchos de ellos relacionados con la reflexión personal y la aceptación.

AMO esta canción; La canción más bonita del 2025; Dios! Esta canción; Qué hermosura es esta; La canción más bonita de este enero; Ay 🥹 que letra tan bella!; La canción dura 1 minuto 57 segundos, pero sana el corazoncito de toda una vida.❤️‍🩹; Fue la frase exacta que mi corazón necesitaba ❤️; Esta canción me da mucha nostalgia, pero me da paz y calma en alma... es como un oasis en el desierto...es mágica, medicinal, me encanta; tus letras siempre son una escalerita al cielo.