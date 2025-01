La revista Billboard hizo un listado de los 5 mejores artistas del Siglo XXl, un tiempo en el que han emergido distintos artistas y donde ha cobrado mucha fuerza el género urbano. Estos últimos 25 años, sin duda, han sido predominados por nuevos ritmos y nuevas tendencias.

La prestigiosa revista tuvo en cuenta diferentes criterios para elaborar dicho listado y se basó en el desempeño de los artistas en este cuarto de siglo.

Eminem

Marshall Bruce Mathers lll, conocido mundialmente por su nombre artístico de Eminem, se ubica en el lugar número 5. El rapero nacido en Estados Unidos suma 11 álbumes número 1 en Billboard 2000 y ha puesto 5 canciones en el listado Hot 100. Su carrera emergió en el año 1999 y ‘Lose your self’, ‘Sing for the Moment’ y ‘Mockingbird’, son algunos de sus temas más conocidos.

Post Malone

El número 4 es para Austin Richard Post, cuyo nombre artístico es Post Malone. Nació en Nueva York, Estados Unidos, tiene 29 años y el 2015 fue uno de sus mejores años, puesto que ganó fama y reconocimiento por su sencillo ‘White iverson’. El pop, country y el rock son los géneros en los que mayormente ha desarrollado su carrera. Tres de sus álbumes han sobresalido en el Billboard 200, mientras que tres canciones han liderado el Hot 100.

Rihanna

La artista nacida en Barbados goza de una enorme popularidad y se ubica en el número 3. A sus 36 años, ya es una de las más influyentes de la industria musical. ‘Diamonds’, ‘Umbrella’ y ‘We found love’, son algunos de sus mejores éxitos. En 2005, con 17 años, se dio su irrupción en la música con géneros como pop y hip-hop. Ha logrado dos puestos número 1 en Billboard 200 y 14 canciones suyas se han ubicado en el listado de Hot 100.

Drake

El número 2 es para Aubrey Drake Graham, quien tiene 38 años y es oriundo de Toronto, Canadá. Ha sobresalido en la industria musical con éxitos como ‘One dance’, ‘Rich Baby Daddy’ y ‘Family Matters’. Su irrupción total se dio en 2009, año en que dominó los listados con 13 primeros lugares en los Billboard 200. En 2021, igualando un récord de The Beatles, acaparó los 5 primeros lugares del Hot 100 en apenas una semana.

Taylor Swift

Y el número 1 es para la artista del momento, la mujer que rompió varios récords con su reciente gira ‘The Eras Tour’. Taylor Alisson Swift nació hace 35 años en Pensilvania, Estados Unidos. En octubre del 2024 fue catalogada como la artista más rica del mundo. La intérprete de ‘Cruel summer’ y ‘Blanke Space’ ubicó 14 álbumes en el número 1 de la lista de Billboard 200 y 12 canciones también en lo más alto del Hot 100.