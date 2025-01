Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, se ha apoderado de las tendencias musicales en los últimos días luego del lanzamiento de su disco ‘Debí tirar más fotos’, el cual se compone de 17 canciones.

Las nuevas canciones de Bad Bunny se han apoderado de las plataformas digitales de música y de las principales emisoras del país, acumulando en pocos días millones de reproducciones.

Sin duda alguna, este álbum ha sido todo un éxito para el artista puertorriqueño tras 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana' y 'Un verano sin ti', otros discos exitosos.

Aunque el nombre del artista ha sido tendencia por el 'boom' de su álbum, en las últimas horas se ha empezado a viralizar unas declaraciones suyas a Telemundo, en donde abrió su corazón sobre sus proyectos más allá de la música.

'El conejo malo', como se le conoce en el mundo artístico, abrió su corazón en una reciente entrevista para hablar sobre su deseo y sueño de tener hijo pronto.

"Yo quisiera que al momento que yo tenga una criatura, una familia, poder dedicarle tiempo, no quisiera decirle: 'me tengo que ir de gira ahora o me tengo que ir hacer esto'.