Tras el anuncio de su gira ´Debí Tirar Más Fotos´, los seguidores del cantante Bad Bunny desde ya se preparan para disfrutar del tour que arranca en República Dominicana y con el que el artista espera cumplir con 21 fechas que tiene programadas.

El tour, que hace parte del sexto álbum de estudio del artista puertorriqueño, promete ser uno de los eventos más destacados del año. Sin embargo, el mismo Bad Bunny recientemente hizo un llamado a sus fans en el que pidió explícitamente que el show no sea idealizado y, en cambio, sus expectativas no sean tan elevadas.

Y es que, según lo comentó en una reciente entrevista con la revista Variety, el artista del género urbano dejó claro que su espectáculo no será similar al de otras superestrellas, como Taylor Swift.

"Primero que nada, no soy Taylor Swift. Quiero aclararlo ahora para que no se emocionen tanto: no va a estar organizado de esa manera. Sigue siendo mucho una gira de Debí, con algunas canciones más viejas incluidas", fueron las palabras de Benito en medio de este espacio en el que además dio un adelanto de los que serán sus presentaciones.