Shakira pasó la página de sus frustrados conciertos en Chile y está lista retomar su gira por Argentina, donde tiene programadas dos presentaciones. A su llegada a territorio gaucho, la barranquillera fue recibida en medio de pancartas, banderas y regalos.

‘La reina de las caderas’ se mostró optimista y feliz, pese a la decepción que le generó no llevar a cabo sus shows en Chile debido a problemas logísticos y técnicos.

¿Cómo recibieron a Shakira tras llegar a Argentina?

La cantautora no pisaba suelo argentino desde seis años, por lo que está feliz de llegar a un país donde ha recibido gran cariño y que le trae gratos recuerdos, pues de allí proviene una de las parejas con las que más ha durado, Antonio de la Rúa.

Videos que circulan en redes sociales dan cuenta del recibimiento que los argentinos le dieron a ‘Shak’. Aunque las condiciones climáticas eran difíciles en torno al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, sus fans no perdieron la oportunidad de verla de cerca y saludarla.

Posteriormente, la colombiana se trasladó a su lugar de hospedaje, una mansión del hotel Four Seasons en Buenos Aires. Sus presentaciones se llevarán a cabo el viernes 6 y sábado 7 en el Campo Argentino de Polo, en Palermo.

Shakira está esperanzada en que los problemas técnicos no vuelvan a ocurrir, como lo vivido en Medellín y Chile, y sus conciertos se realicen sin contratiempos.

¿Cuál fue la predicción que Mhoni Vidente hizo sobre Shakira?

Con lo que pasó en territorio chileno, ya son cuatro los conciertos que la barranquillera no puede llevar a cabo como parte de su gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran’. El primer caso se dio en Lima, donde no hubo problemas técnicos ni logísticos, sino médicos sufridos por ella misma: la artista debió ser trasladada a un hospital, donde le diagnosticaron un cuadro abdominal.

Posteriormente, viajó a Colombia y, tras presentarse en Barranquilla, tenía pensado hacer lo propio en Medellín, pero el show debió ser cancelado, aunque la cantante prometió que será reprogramado y pronto estará en la capital antioqueña.

Ahora, se registraron dos cancelaciones en Chile y todo tuvo que ver con el lugar donde sería instalado el escenario. Allí se identificaron problemas muy graves que podrían poner en riesgo la integridad de Shakira, así como de su equipo de trabajo y productores.

Estos hechos se están dando cuando la colombiana apenas va en la primera parte de su tour mundial, por lo que hacen recordar una predicción que hizo sobre ella Mhoni Vidente días atrás.

Según la astróloga, “a Shakira otra vez le están haciendo brujería o mal de ojo. Por eso se enfermó en Perú”, y apuntó directamente a Clara Chía, la actual pareja de Gerard Piqué, como la responsable de esta supuesta intervención negativa.

La pitonisa cubana también destacó que la relación de Piqué y Shakira podría haber sido influenciada por una intervención de santería, lo que habría afectado a la cantante en el momento de su gira.