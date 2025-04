Buenas noticias para los fanáticos de Maroon 5, pues su vocalista, Adam Levine reveló detalles de lo que será el 2025 para la banda musical, detallando que estrenarán nuevo álbum en las próximas semanas y harán una gira mundial para finales de este año.

Artículos relacionados La casa de los famosos ¡La Casa de los Famosos Colombia EN VIVO por YouTube! Descubre en qué países puedes ver la señal oficial

Adam Levine reveló que Maroon 5 estrenará un nuevo álbum musical

En medio de una entrevista en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, el cantante y compositor reveló que Maroon 5 ha venido creando música nueva para sus fans, quienes podrán gozar y cantar su nuevo sencillo a finales de abril, como un adelanto de su nuevo álbum que se estrenará en el verano de 2025.

De acuerdo con Adam, aunque no dio demasiados detalles sobre el nombre de la canción, sí mencionó que está muy emocionado hasta el punto de creer que este nuevo sencillo podría tener tanto éxito al igual que Girls Like You o Sugar y este lanzamiento musical significa mucho para la carrera de la banda californiana, puesto que su último lanzamiento fue en 2021.

Adam Levine habló de la gira mundial de Maroon 5

Las buenas noticias para los fanáticos de Maroon 5 no paran, pues Adam Levine confesó que, tras el estreno de su próximo álbum, la banda se prepara para su próxima gira mundial, la cual podría iniciar en finales de 2025 y prometería pisar escenarios en Europa y Latinoamérica, sin embargo, no detalló las fechas específicas y las ciudades en las que estarán cantando.

Artículos relacionados Yina Calderón ¿Yina Calderón tiene enemistad con Manelyk González? Esto dijo su hermana Juliana

El nuevo álbum de Maroon 5 marca una evolución musical, según Adam Levine

Hablando de su nuevo álbum y su próximo sencillo a estrenar, Adam Levine alcanzó a revelar que el nuevo proyecto musical marcará una evolución sonora para la banda, puesto que vuelven a un enfoque introspectivo durante la composición del álbum y el cual se verá reflejado en las nuevas canciones.