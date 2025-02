En 2025, varias canciones que marcaron una generación cumplen 25 años desde su lanzamiento. El año 2000 fue testigo de una variedad de éxitos que continúan vigentes y que influyeron en distintos géneros musicales. Estos son 25 de los muchos temas que celebran este aniversario.

Estas canciones lanzadas en 2000 cumplen 25 años en 2025 y son himnos atemporales

‘Music’ de Madonna fue uno de los sencillos más destacados de ese año, incluido en su álbum que lleva ese mismo nombre. Compuesta junto a Mirwais Ahmadzaï, esta canción combinó pop con sonidos electrónicos y reforzó la reinvención constante de la artista. actualmente suma más de 40 millones de reproducciones en YouTube.

U2 lanzó ‘Beautiful Day’, una de las canciones más representativas de su carrera, incluida en el álbum ‘All That You Can't Leave Behind’. Escrita por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr., el tema se convirtió en un himno de la banda y fue reconocido con premios importantes. A la fecha la canción supera los 200 millones de reproducciones

Los éxitos de Eminem que definieron una generación y siguen sonando

Eminem consolidó su éxito en el 2000 con dos sencillos emblemáticos: ‘Stan’, en colaboración con Dido, y ‘The Real Slim Shady’. Ambas canciones, incluidas en "The Marshall Mathers LP", fueron clave en su proyección internacional y marcaron su estilo narrativo en el rap, aunque este álbum se estrenó en el año 2001 y el tema, supera los 700 millones de reproducciones.

Britney Spears y los hits que revolucionaron la música pop

Britney Spears lanzó varios temas que definieron su carrera, entre ellos: ‘Oops!... I Did It Again’, ‘Lucky’ y ‘Stronger’. Escrita por Max Martin y Rami Yacoub, la canción que dio nombre a su segundo álbum se convirtió en un éxito global y afianzó su imagen dentro del pop de la época.

El año 2000 también vio el estreno de ‘It’s My Life’ de Bon Jovi, ‘Who Let the Dogs Out’ de Baha Men, ‘Lady’ de Modjo, ‘Rock DJ’ de Robbie Williams y ‘She Bangs’ de Ricky Martin, entre otros. Cada una de estas canciones, con estilos distintos, se mantiene en la memoria colectiva y sigue siendo parte de listas de reproducción actuales.