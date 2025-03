En horas de la mañana de este martes 25 de marzo, se ha hecho viral la noticia sobre Eugenio Derbez y la relación con su familia, pues sus seguidores notaron la usencia en el bautizo de Tessa, hija de José Eduardo, uno de los hijos del actor. Como era de esperarse, esto genero muchas preguntas y cuestionaron al actor de la razón por la que no fue a un evento familiar tan importante.

Eugenio Derbez respondió por qué no fue al bautizo de su nieta, Tessa

De acuerdo con medios de comunicación de México, Eugenio Derbez habría hablado sobre su ausencia en el bautizo de su nieta, Tessa, pues los seguidores de la familia notaron que no se vio a un Derbez acompañando a Tessa y a José Eduardo en un día tan importante. De acuerdo con el medio ‘Las estrellas’, Eugenio Derbez le contó a la prensa que no fue por la sencilla razón de que debían cuidar a Aitana, (otra de sus hijas) a quien no tenía con quien dejarla cuidando.

Artículos relacionados Yaya Muñoz Yaya Muñoz reaccionó a la eliminación de José Rodríguez de La casa de los famosos Colombia | VIDEO

Eugenio Derbez habló sobre su relación con Victoria Ruffo

Tras notar la ausencia de la familia Derbez en el bautizo de Tessa, nieta de Victoria Ruffo, nacieron rumores sobre la actriz, especulándose que ella habría impedido que algún familiar de su ex llegara al importante evento, sine embargo, Eugenio Derbez aclaró que esto no fue así y que él tiene buena relación con la madre de su hijo. También, justificó que ano quiso exponer a su hija Aitana a la prensa durante el bautizo y fue José Eduardo quien le dijo que no tenía caso que él fuera, además que lo entendería.

Artículos relacionados Karina García Karina García le ganó prueba a Norma Nivia de cultura general: "De bruta no tengo un pelo"

¿Por qué Vadhir Derbez no acompañó a su hermano en el bautizo de Tessa?

Mencionado anteriormente, ninguno de los Derbez acompañó a José Eduardo en el bautizo de su hija, ya que Eugenio justificó su razón, Vadhir Derbez habría hecho lo mismo y en una entrevista en Ventaneando, confesó que él tenía un viaje programado y su hermano entendió si razón, además, reveló que ellos mismos celebraron el bautizo días después.