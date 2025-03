Eugenio Derbez nuevamente está en el centro de la polémica, esta vez por asistir al concierto de Shakira en la Ciudad de México acompañado de su hija Aitana.

Artículos relacionados José Rodríguez José Rodríguez aclaró si está casado y tiene hijos tras salir de La casa de los famosos Colombia

La controversia surge porque, hace unas semanas, el actor no asistió al bautizo de su nieta, Tessa, hija de José Eduardo Derbez, lo que ha provocado comentarios divididos en redes sociales.

¿Por qué Eugenio Derbez no fue al bautizo de su nieta?

El bautizo de Tessa, la hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, se celebró hace casi dos meses en una iglesia reconocida de la Ciudad de México. Sin embargo, Eugenio Derbez estuvo ausente, lo que generó especulaciones y críticas en redes sociales.

El actor explicó que no pudo asistir al evento religioso porque su esposa, Alessandra Rosaldo, tenía un concierto programado ese mismo día en La Paz, Baja California.

Artículos relacionados La casa de los famosos Revolcón en La casa de los famosos, así quedaron los cuartos: Melissa rompió en llanto

Al no contar con ayuda externa para el cuidado de su hija Aitana, Eugenio decidió quedarse con ella en casa.

"Al bautizo no fui porque Ale y yo nos encargamos de Aitana, no tenemos ni enfermeras ni nanas desde que nació. Cuando ella está de gira, yo me quedo en la casa y cuando yo estoy trabajando, ella se queda en la casa", explicó Eugenio en un encuentro con los medios.

José Eduardo, según Eugenio, entendió la situación y le mostró su apoyo. "Hablé con José Eduardo y le dije: ‘No me voy a llevar a Aitana nada más al bautizo, además va a haber mucha prensa porque va a estar tu mamá’. Y él me dijo: ‘No te preocupes pa, entiendo’”, comentó el actor.

¿Por qué critican a Eugenio Derbez por ir al concierto de Shakira?

A pesar de las explicaciones, las críticas se intensificaron cuando Eugenio Derbez fue visto en el concierto de Shakira en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Artículos relacionados Premios India Catalina Premios India Catalina 2025: ¿Cómo votar y apoyar a tus favoritos del Canal RCN?

El actor asistió en compañía de Aitana y Alessandra Rosaldo, y no solo disfrutaron del espectáculo, sino que también tuvieron la oportunidad de saludar a la barranquillera en backstage.

Eugenio compartió en redes sociales una foto del encuentro con Shakira, quien mencionó que no se veían desde el Mundial de Sudáfrica en 2010.

El momento fue bien recibido por algunos seguidores, pero otros cuestionaron cómo el actor pudo llevar a su hija a un concierto y no al bautizo de su nieta.