Hace pocas horas Majo Aguilar, sobrina de Pepe Aguilar, sorprendió a sus cientos de seguidores en redes sociales al referirse a los constantes rumores sobre su supuesta rivalidad con su tío y su prima Ángela Aguilar. Todo con el fin de desmentir cualquier tipo de teoría que desprestigiara su buena relación.

Sin embargo, sus palabras parecen no haber gustado al cantante mexicano, quien poco después compartió un curioso mensaje en su cuenta de Instagram.

¿Qué dijo Majo Aguilar de su relación con Pepe y Ángela Aguilar?

En el audiovisual, que fue publicado en su cuenta oficial de TikTok, Majo Aguilar aseguró que se refería a este tema no con el fin de continuar con las polémicas, sino de aclarar todos los rumores que han surgido en redes sociales sobre a supuesta rivalidad que hay entre ella y los Aguilar.

Según comentó Majo, sí había un distanciada tanto con Pepe como con Ángela, sin embargo, esto no significaba que existiera una mala relación entre ellos. “Hace algunos meses que ya no tengo comunicación con mi familia. Hace un par de años donde no tenemos una relación donde nos frecuentemos tanto. Pero eso no significa que mi tío Pepe y Ángela, voy a hablar de ellos porque son de los que más se habla, no sean importantes en mi vida”, aclaró.

Pepe Aguilar compartió inesperada publicación e internautas lo relacionaron con Majo Aguilar

Horas más tarde de que este video se viralizara en las redes sociales, Pepe Aguilar compartió una inesperada publicación en sus redes sociales en la que suele compartir, en su mayoría, contenido relacionado a su carrera musical.

En este el hombre se mostró disfrutando de un día en la piscina junto a su mascota y un mensaje en el que expresaba: “En la alberca con un compa hace unos días. (Que ya lo habían matado en las tan confiables redes sociales)”. Y es que, al parecer, el cantante se refería a una serie de noticias que mencionaban la muerte de su mascota.



Sin embargo, varios aprovecharon para referirse a lo sucedido con su sobrina. “Ay Don Pepudo usando a la pobre de Majo pa’ que les levante el evento. Entienda es la soberbia que se cargan que hace que no los soportemos”, escribió un internauta.