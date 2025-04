El mundo del entretenimiento se encuentra sorprendido con una nueva acusación de un artista. En esta ocasión, se trata de Pablo Montero, actor y cantante mexicano, quien se encuentra acusado por presuntamente agredir a una influencer.

Artículos relacionados La Liendra Así reaccionó la Liendra al saber que Epa Colombia está en la cárcel | VIDEO

¿De qué se trata el caso de Pablo Montero?

Óscar Daniel Hernández Rodríguez, más conocido como Pablo Montero, cuenta con una larga trayectoria en telenovelas mexicanas, además de ser intérprete de la música ranchera como 'Olvidarte Jamás', 'Hay Otra en tu lugar', 'Uno de cuarenta', entre muchas más canciones.

En esta ocasión, Elda María, una joven influencer, narró fuertemente la experiencia que vivió con Pablo Montero, quien la habría atacado en uno de sus encuentros.

Todo comenzó a través de redes sociales, donde Elda comparte que si bien no tenían un romance, sí había una dinámica de coqueteo entre ambos. Fue desde ese momento que empezaron a intercambiar números y pasaron a hablar con más frecuencia.

De hecho, acordaron verse en persona en una de las propiedades del cantante, pero las cosas se salieron de control tras negarse a tener relaciones con el cantante y otra persona.

Artículos relacionados Marlon Solórzano Marlon arremetió contra Altafulla por meterse con Karina García en La casa de los famosos: "Gusano"

¿Cómo terminó la situación de Pablo Montero?

Todo ese hecho paso en una entrevista para un programa mexicano llamado "Venga la Alergía", Elda se sinceró sobre el incidente con Pablo Montero.

“Me dijo que quería hacer un trí0. Y le dije: yo no estoy acostumbrada a eso, yo no soy así, yo quería estar contigo", expresó Elda María durante la entrevista.

Además, la joven confesó que se percató de que Montero se encontraba con algunos litros de alcoh0l. Esto generó mucha tensión en el ambiente y también la amenazó con llamar a la policía para obligarla a irse de su casa.

Pablo Montero genera polémica con influencer | Foto AFP/ Vince Buci

Artículos relacionados Christian Nodal Christian Nodal sorprende con su nuevo cambio de look, ¿cerró ciclos?

“En el momento que quiero grabarlo, me jala el celular, me lo tira y me lastimó la mano y me sacó sangre..Le dije: Me sacaste sangre. Y me dijo: Ya, no seas exagerada. Estás loca“, expresó la influencer.

No es la primera vez que el cantante mexicano se encuentra acusado, pues hace algunas semanas también protagonizó una controversia donde golpeó a un compañero dentro de la obra de "Perfume de Gargenia".