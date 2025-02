Iveeth, la joven que ha causado gran controversia en redes sociales tras afirmar que estaba esperando un hijo del cantante Christian Nodal, ha generado opiniones divididas respecto a este tema.

Gracias a la información que frecuentemente comparte en sus redes sociales, principalmente en Instagram y TikTok, ha logrado consolidar una comunidad que reúne a cientos de miles de seguidores interesados en conocer la verdad detrás de su presunta relación con Nodal y su supuesto embarazo.

Recientemente, la joven reveló en sus redes sociales novedades sobre su estado, anunciando que su hija ya había nacido y compartiendo detalles sobre cómo luce tras dar a luz.

Yo ya parí por eso no he subido mucho contenido, pero les voy a subir contenido de cómo cuidarse. A mí me quedó una cinturita que ni parece que tuve una bebé, también consejos para dejar ese tipo de hombres.