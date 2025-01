Karely Ruiz reveló la fecha en la que nacerá su bebé

Karely Ruíz reapareció por medio de sus redes sociales con un inesperado anuncio que emocionó a sus seguidores. La influenciadora mexicana reveló más detalles de su embarazo y compartió la fecha en la que nacerá su pequeña hija, Madisson.

En la tarde de este viernes 24 de enero, la influenciadora mexicana Karely Ruiz compartió por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, un corto audiovisual en el que se le vio luciendo su pronunciada pancita, pues recordemos que la joven recién ingresó a su noveno mes de gestación.

El fin de este video era manifestarles a los internautas que ya se encontraba ansiosa por dar a luz a su bebé ya que se sentía agotada. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la información que brindó frente a la fecha en la que nacerá Madisson.

“Estoy a dos semanas de que nazca Madisson y ya quiero que salga, ya quiero estar yo en la camilla y que salga. No batallar, así como ustedes dicen que va a salir en patineta, pues por favor, ojalá, para que no me duela y para no sufrir”.