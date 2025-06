Con el estreno de la bioserie Chespirito: Sin querer queriendo, el nombre de Roberto Gómez Bolaños ha regresado al centro de la conversación, no solo por el interés que desde siempre ha despertado su legado, sino también por las reacciones que ha generado entre quienes formaron parte de su vida personal.

Florinda Meza se pronunció tras el estreno de la bioserie Chespirito: Sin querer queriendo

Una de las reacciones que más generó expectativa desde el lanzamiento de la bioserie, ha sido la de Florinda Meza, actriz y viuda del comediante, quien recientemente se pronunció a través de redes sociales.

Meza, conocida por su papel de Doña Florinda en el universo de Chespirito, compartió un mensaje emotivo con sus seguidores antes de la emisión del primer capítulo de la serie.

“Hemos estado siempre juntos, en las risas y la diversión, pero también en las emociones, el melodrama y la inspiración. Su cariño es mi mayor alegría”, escribió junto a una fotografía.

La actriz manifestó desde un inicio su descontento con el proyecto, principalmente por no haber sido consultada para su realización. En entrevistas anteriores, como la concedida al programa Ventaneando, expresó su preocupación por el enfoque que podría tener la serie en relación con la memoria de Gómez Bolaños y su propia representación en la historia.

“No estoy contenta, pero tampoco puedo decir que no me interese. No puedo opinar mucho porque un avance no dice mucho”, declaró en su momento.

¿Qué dijo Florinda Meza tras el estreno de la bioserie Chespirito: Sin querer queriendo?

Uno de los puntos que más ha captado la atención, es la decisión de los creadores de la bioserie de cambiar el nombre del personaje basado en Florinda Meza por “Margarita Ruiz”, interpretado por la actriz Bárbara López. Esta modificación busca respetar la solicitud de Meza de no utilizar su nombre ni su historia sin autorización.

“Lo que se está haciendo es otra cosa, que no es demandar. No pueden usar ni mi historia, ni mi vida, ni mi nombre libremente. No estoy demandando, nunca hubiera querido, ni quiero estar en conflicto con los hijos del amor de mi vida”, explicó Meza en declaraciones a un reconocido medio de comunicación.

Respecto a la interpretación de Pablo Cruz como Chespirito, la actriz comentó que lo consideraba “demasiado alto” para encarnar fielmente a Gómez Bolaños, aunque insistió en que esperará a ver el resultado completo antes de da una opinión.