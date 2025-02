Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar, dejó claro cuál es la relación que tiene con su padre, Pepe Aguilar, a través de un mensaje en su cuenta de Instagram donde cuenta con más de 322 mil seguidores.

Emiliano Aguilar es el hijo mayor de Pepe Aguilar. Su madre es Carmen Treviño, quien fue pareja del cantante antes de su matrimonio con Aneliz Álvarez.

Pepe Aguilar, con Aneliz, tuvo tres hijos más: Leonardo, Ángela y Aneliz Aguilar.

Aunque Emiliano ha mantenido un perfil más bajo en comparación con sus hermanos, ha sido mencionado en varias ocasiones por su relación con la familia y algunos momentos polémicos en su vida.

En una entrevista para el podcast Doble G, el rapero reveló que lleva más de dos años distanciado de su padre y sus hermanos, confesando que, por varias diferencias, no tienen ningún contacto.

Además, aseguró que la familia Aguilar no conoce a su pequeña hija, Aislinn Ángela, y que esta situación lo ha llevado a reflexionar sobre su propio papel como padre.

El pasado fin de semana, su nombre volvió a resonar tras los comentarios que hizo contra su hermano Leonardo.

Esto ocurrió luego de que Leonardo apoyara un comentario de Grupo Frontera sobre un tema político en Estados Unidos que no favorece a los mexicanos, lo que provocó que Emiliano estallara contra él.

Tras la polémica en redes sociales, Emiliano volvió a referirse al tema de su padre en Instagram, donde compartió un revelador mensaje con sus seguidores y dejando claro que no va a hablar más sobre el tema: “Es la última vez que voy a hablar de este tema”, escribió Emiliano.

“Mi jefe nunca me abandonó. Yo, por mis errores, inmadurez y pendejadas que andaba haciendo, nos fuimos separando, pero no me abandonó. Mi jefe es una buena persona que hizo lo mejor que pudo con lo que se presentó. Yo lo quiero y jamás voy a hablar mal de él”, puntualizó Emiliano.