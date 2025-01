Danna encantó con look con el que anunció su nuevo sencillo

Danna sorprendió a sus cientos de fanáticos este lunes 20 de enero con el anuncio de su próximo sencillo. Sin embargo, fue el look con el hizo la gran revelación el que se llevó toda la atención. Con esto, la cantante mexicana no solo dejó claro que este 2025 venía cargado de nueva música, sino también de llamativos outfits que se convertirán en tendencia.

Así fue el look con el que Danna anunció su nueva música; la primera del 2025

Haciendo uso de sus redes sociales, la cantante mexicana Danna sorprendió a sus millones de fanáticos con el anuncio de su próximo sencillo musical. Todo esto mientras compartía el look que usará en el video musical de dicha canción.

Según se puede ver en las fotografías compartidas en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Danna optó por un outfit bastante llamativo que resalta su feminidad y elegancia, pues en este la cantante utilizó una falda de flequillos plateados, junto a un top del mismo tono, acompañado de una gran chaqueta amarilla con detalles blancos que combinaban con sus tacones con estampado de leopardo.



Junto a la publicación Danna comentó que su sencillo llamado ‘Nada es para siempre’ será lanzado al público pronto. Además, compartió lo que sería un segmento de la canción: “Se acabó nuestro amor… se marchitó la flor”.

Fanáticos de Danna elogiaron el outfit con el que anunció su nueva música

Pero más allá del anuncio, las reacciones de sus seguidores fueron la verdadera protagonista del día. Desde la emoción por su nueva música hasta halagos por su apariencia, los comentarios inundaron la publicación. Entre ellos, destacaron frases como:

“Me URGEEEE. Dios santo, solo por las fotos veo que se dio todo”, “Estoy tan emocionada. No puedo esperar a escucharla”, “Wow, se viene Danna super diva”, “Hermosísima, mi amor” y “Estás más guapa que lo normal. ¿Qué has hecho? No es posible”.

Los fanáticos dejaron claro que esperan ansiosos el estreno de Nada es para siempre, especialmente tras leer el fragmento que Danna incluyó en la descripción: “Se acabó nuestro amor… se marchitó la flor”.