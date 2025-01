Bárbara de Regil divirtió con bloopers de su último casting

Bárbara de Regil, la reconocida actriz mexicana, reapareció por medio de sus redes sociales para compartir con sus millones de seguidores uno de los lados menos expuestos de la industria televisiva. Y es que, en esta ocasión, quiso enseñarles a los internautas cómo era el proceso para llegar a conseguir los papeles que la veían interpretar en pantalla.

De esta manera, haciendo uso de su cuenta oficial de Instagram, en donde conforma una sólida comunidad, Bárbara de Regil compartió un corto audiovisual en el que recopiló los bloopers que surgieron en su más reciente casting.

En este se puede ver cómo la actriz intenta en repetidas ocasiones decir una de sus líneas con completa seriedad, pero al no lograr retener la información para decirla con la intención correspondiente, reacciona con grandes carcajadas que rápidamente se transmiten a los demás presentes.

Y aunque logró divertir a los internautas con sus equivocaciones al momento de decir el guion, la actriz compartió un enriquecedor mensaje en el que resaltó la importancia abrazar y disfrutar de los procesos. “Lo divertido de la vida es que tú veas lo divertido de la vida… Todos queremos vivir en la cima de la montaña, pero la felicidad y el crecimiento se producen mientras la escalas”, puntualizó.



Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar. En la sección de comentarios, cientos de seguidores expresaron su admiración y cariño por la actriz. Uno de ellos escribió: “¡Me encantan los bloopers en la audición! Gracias por compartir la diversión. Abrazos y lo mejor de lo mejor para este 2025”. Otro seguidor confesó entre risas: “Tu risa me contagia jajaja, pero no entiendo por qué te reías”.

Algunos incluso destacaron su actitud ante los retos, como este comentario: “Me encanta cómo disfrutas el momento. Te admiro hoy y siempre, sigue sonriendo y con esa actitud”. Otros aprovecharon para enviarle buenos deseos y reconocer su transparencia. “Gracias por mostrarnos que todos somos humanos y que incluso los errores pueden ser motivo de alegría”, escribió una seguidora.