La creadora de contenido Aida Victoria Merlano recientemente confirmó lo que era un secreto a voces para muchos, está esperando su primer hijo junto a su pareja, el empresario Juan David Tejada.

Aida Victoria Merlano tomó por sorpresa a sus millones de seguidores en redes sociales al publicar un emotivo video en la noche del 19 de marzo en el que anunciaba su embarazo.

En el video la influenciadora hizo un repaso por todas sus polémicas con la justicia colombiana por el caso de su mamá Aida Merlano, mostrando cómo logró superar la adversidad con personalidad y fortaleza mental.

Una fortaleza que adquirió de tanto soportar dolor en su vida y que ahora se había transformado en una nueva vida, su futuro bebé, dejando claro que era una bendición en su vida y nuevo motivo para seguir adelante.

Tras confirmarse el embarazo de Aida Victoria Merlano salieron unos videos a la luz antiguos donde Yina Calderón y Epa Colombia confirmaban el estado de gestación de la influenciadora.

Yina Calderón, actual participante de La casa de los famosos Colombia y la empresaria de queratinas Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia, meses atrás ya habían dado la noticia del embarazo de Aida Victoria Merlano.

La primera en salir a dar la noticia fue Epa Colombia, quien les expresaba a sus seguidores en un video que les tenía un chisme 'bomba' que nadie más sabía.

Epa Colombia confesaba que Aida Victoria estaba embarazada y hasta expuso que la influenciadora venía con esos planes de ser mamá desde su pasada relación con WestCol.

Ella quería embarazarse de WestCol, pero como él es un niño irrespetuoso y no la valoró, se consiguió este otro hombre.

Por su parte, Yina Calderón también publicó un video por ese entonces en donde anunciaba que ya no tendría más problemas con Aida Victoria Merlano y que dejaría atrás todas sus diferencias con ella.

"Ya no voy a pelear más con Aída Merlano… ¡porque está embarazada! Se me fue un contrincante".

El motivo que daba la participante de La casa de los famosos Colombia era que no peleaba con mujeres ya eran mamás o se convertirían en una.

Yina Calderón confesaba sin rodeos que Aida Merlano estaba esperando bebé y hasta de manera irónica aseguraba que se le había una contrincante.

"Yo con las mamás no peleo. No me gusta discutir con mujeres que ya son mamás o que están recién paridas, porque siento que pasan a otra etapa de la vida".