Yina Calderón tuvo inconveniente con su nuevo carro y terminó remolcado

Yina Calderón sorprendió a sus seguidores al contar que ya tuvo su primer inconveniente con el carro que se autorregaló por su cumpleaños número 34. El vehículo le fue entregado el jueves 17 de julio, y este viernes terminó siendo remolcado.

¿Qué vehículo compró Yina Calderón?

El pasado jueves, Yina Calderón compartió con sus cientos de seguidores cuál fue el carro que decidió autorregalarse por su cumpleaños. Desde el sábado anterior, la influencer había generado expectativa al anunciar la compra sin revelar detalles.

Yina Calderón reveló que su nuevo vehículo tuvo que ser remolcado. (Foto Canal RCN).

Finalmente, el día llegó y Yina mostró el peculiar vehículo que causó revuelo en redes. Se trata de un carro eléctrico con un diseño bastante particular, inspirado en su serie animada favorita: Dragon Ball Z.

Según explicó, optó por un carro eléctrico porque no tiene pico y placa, no requiere gasolina y, en muchos parqueaderos, no debe pagar por el servicio.

¿Qué pasó con el nuevo carro de Yina Calderón? Esto se sabe

Menos de 24 horas después de haber enseñado su nueva adquisición, Yina Calderón sorprendió al revelar que ya había tenido su primer inconveniente con su automóvil nuevo, pues según comentó la dejó ‘varada’ en plena vía de Bogotá y tuvo que ser remolcado.

A pocas horas de estrenarlo, el carro de Yina Calderón quedó varado. (Foto Canal RCN).

“Pero ¿por qué son así?”

Según explicó Yina Calderón por medio de esta misma red social, había olvidado por completo que el carro debía ser cargado, y que pese a la advertencia que aparecía en el panel frontal no se percató.

“Se me olvidó poner a cargar el carro y se me descargó. Es que yo ayer anduve todo el día en él y pues yo estaba con la fiebre y no me fijé que el letrerito decía: carga, y no lo cargué, se lo llevó la grúa”.

A pesar del inconveniente, Yina Calderón se tomó la situación con humor y dejó claro que seguirá disfrutando de su nuevo carro, ahora sí, recordando cargarlo a tiempo.

La influenciadora aprovechó la oportunidad para compartir la anécdota con sus seguidores, quienes reaccionaron entre risas, apoyo y comentarios sobre los cuidados que deben tenerse con los carros eléctricos.