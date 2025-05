Yina Calderón reveló la promesa que tenía con Epa Colombia

Yina Calderón ya tuvo sus primeros acercamientos al mundo real tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia. Tras su salida se enteró que Epa Colombia está en la cárcel y, muy emotiva, reveló la promesa que habían hecho días antes de que ingresara al reality.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón al enterarse de que Epa Colombia está en la cárcel?

Durante una entrevista en el programa informativo del Canal RCN Mañana Express, Yina Calderón se mostró visiblemente afectada al enterarse en vivo de que Epa Colombia estaba en prisión. La influenciadora rompió en llanto al asegurar que la empresaria “es una buena mujer” y no merecía estar tras las rejas.

Yina Calderón se enteró que Epa Colombia estaba en la cárcel. (Foto Canal RCN).

Calderón también destacó que Epa había hecho varios esfuerzos para remediar los errores de su pasado, por lo que no comprendía por qué había sido privada de la libertad.

Además, reveló cuándo fue la última vez que tuvo contacto con ella y compartió una promesa que ambas hicieron días antes de que Yina ingresara a La casa de los famosos Colombia.

¿Cuál fue la promesa que Yina Calderón y Epa Colombia hicieron antes de ingresar a La casa de los famosos?

Yina Calderón reveló que la última vez que tuvo contacto con Epa Colombia fue dos días antes de entrar a La casa de los famosos. Según contó, la empresaria la acompañó en su despedida, que celebró con una chiva llena de música y carnaval para marcar su ingreso al reality.

Yina Calderón se enteró en vivo que Epa Colombia estaba presa y así reaccionó. (Foto Canal RCN).

“Ella era como mi apoyo, la persona con la que me iba a ayudar con la campaña afuera. Yo le dije: Epa, si yo llego a necesitar de algo, usted me ayuda con el público y si en una próxima temporada usted entra yo la ayudo. En eso habíamos quedado… a mí sí se me hacía raro que ella no llegaba a la casa”, comentó Calderón en medio de lágrimas.

Por lo pronto Calderón aseguró que le brindaría todo su apoyo a Epa Colombia en cuanto retomara su vida en completa libertad.