Yina Calderón interactúa regularmente con sus seguidores en redes sociales a través de dinámicas de preguntas y publicaciones de contenido. Aunque ha perdido más de ocho cuentas en Instagram y enfrenta restricciones en diversas plataformas, como la imposibilidad de realizar transmisiones en vivo, conserva una comunidad leal que continúa apoyándola a pesar de los obstáculos y que buscan la manera de estar al tanto de su contenido.

Yina Calderón reveló detalles de sus proyectos para este año 2025

A través de estas dinámicas en Instagram, Yina informa constantemente a sus segudiores sobre sus actividades y proyectos. En una reciente interacción, compartió detalles sobre sus planes para 2025, destacando que, aunque tiene el anhelo de ser madre, este no es un objetivo que contemple en un futuro cercano, descartando esa posibilidad para este año.

Esta es la razón por la que Yina Calderón tomó distancia con su mamá Merly Ome

La reconocida empresaria de fajas y creadora de contenido, Yina Calderón, respondió preguntas sobre su vida personal en una dinámica con sus seguidores en redes sociales. Una de las inquietudes que generó mayor interés estuvo relacionada con su madre, Merly Ome, y su aparente ausencia en la vida de Yina.

Ante esta pregunta, Yina explicó que actualmente no mantiene una buena relación con su madre debido a decisiones personales tomadas por Merly que ella no comparte. Señaló que no siempre son los hijos quienes generan conflictos familiares, ya que los padres también pueden tomar decisiones que afectan las relaciones dentro del núcleo familiar. Además, reveló que no solo ella enfrenta diferencias con su madre, sino también algunas de sus hermanas.

Siéndoles muy sincera, no tengo relación en este momento, no contacto con mi mamá, producto a las decisiones que ella toma, que ella cree que están bien para su vida, algunas de mis hermanas y yo estamos muy alejadas y así será hasta que ella comprenda que a veces como papás también la embarran y no siempre los hijos somos los responsables de todo.

Finalmente, Yina expresó que su postura frente a esta situación no cambiará a menos que su madre tome decisiones que no impacten negativamente en su vida y en el entorno familiar, enfatizando que estas decisiones han sido un factor importante en el distanciamiento que actualmente enfrentan.