La empresaria Yina Calderón decidió pronunciarse luego de la polémica que ha protagonizado por una supuesta deuda sobre su finca.

La creadora de contenido confirmó tras su salida de La casa de los famosos Colombia la venta de su finca, una propiedad que ha estado en el centro de una disputa mediática luego de que hace tres meses un hombre llamado Luis Alfonso Parra Vargas, quien asegura ser el verdadero dueño del predio, denunció públicamente que la influenciadora de presuntamente no haber cancelado la totalidad del valor acordado por la propiedad.

Según su versión, la familia de la empresaria no habría respondido a sus solicitudes previas, lo que lo llevó a insistir en el tema tras la eliminación de Yina del programa.

La empresaria hizo uso de sus historias en su cuenta de Instagram, donde compartió una imagen en la que se habría dirigido indirectamente a dicha situación, desmintiendo dicha deuda.

"Aparecieron personas que ni siquiera conozco atacando, hablando basura sobre mí, cobrando lo que no debo, indagando y buscando mi caída, pero lo que no saben es que estoy concentrada en mi salud, contenido y disfrutando de mi familia. Así que seré demasiado selectiva con las personas que atacaré o nombraré. No pierdan el tiempo que no me importa lo que digan", escribió.