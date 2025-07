Yina Calderón le hizo petición a Andrea Valdiri: "Ya que es tan berraca"

La polémica entre Yina Calderón y Andrea Valdiri se ha encendido en las últimas horas luego de unas declaraciones entre ambas en redes sociales sobre su enfrentamiento en boxeo.

Han sido varios los mensajes que se han mandado las dos influenciadoras en sus redes sociales en las últimas horas en donde se han hasta retado a pelear en su enfrentamiento de boxeo sin casco.

Yina Calderón le envió un nuevo mensaje a Valdiri en donde se refirió a ella como "Tronchatoro" el recordado personaje de Matilda.

Yo no voy a hacerle caso a Tronchatoro de pelear sin casco.

Yina Calderón aseguró que no iba a ceder a la propuesta de Valdiri de enfrentarse sin casco porque esto no lo hacían ni los más profesionales del caso.

Es un deporte que se practica con casco, ni si quiera las profesionales más grandes lo hacen sin casco entonces no voy a romper la regla.

Yina Calderón fue directa en su mensaje y ante la insistencia de Andrea Valdiri de enfrentarse sin casco, la influenciadora retó a la barranquillera a que ella lo hiciera.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia aseguró que ella no subestimaba a su contrincante y sabía de sus habilidades y ventajas físicas.

Yo no la subestimo a ella, yo no me creo la vaca que más c*ga. Porque soy consciente que es una mujer que entrena, es más grande y yo tengo la pelea más dura de la noche.