La empresaria Yina Calderón se pronunció a sus miles de fanáticos tras revelarse que se enfrentará en un ring de boxeo con la influenciadora Andrea Valdiri.

¿Yina Calderón estará en un ring de boxeo con Andrea Valdiri?

Las creadoras de contenido aceptaron la invitación del streaming Westcol a participar en su evento 'Stream fighters 4', donde varios influenciadores se enfrentarán por medio del deporte del boxeo a nivel profesional.

Dicho evento ocurrirá el próximo mes de octubre, por lo que, las famosas tendrá la oportunidad de prepararse para la gran fecha.

¿Qué dijo Yina Calderón tras su enfrentamiento con Andrea Valdiri?

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 700 mil de seguidores, compartió un video en el que se mostró hablando al respecto.

Según indicó no se iba a echar flores al respecto, debido a que nunca en su vida a boxeado, pero detalló que la barranquillera no debería subestimarla.

"Ustedes saben que soy demasiada disciplinada, me meto en la película, incluso Westcol dijo que admiraba las agallas para pararme en ese ring de boxeo cuando ella es más alta y grande que yo, pero recuerden que los perfumes y los venen*s vienen en embaces pequeños, no subestimen a nadie", dijo.

Además, detalló que, el evento será en el Coliseo Live en Bogotá, por lo que se siente más respaldada de estar en su segundo hogar.

"Le podemos estar saliendo con una sorpresa, yo la voy a dar toda. No salgo de una para meterme en otra. A ella se le notaba la rabia y se llevó al novio para que gritara", concluyó.

Por ahora, ambas se alistan para comenzar a practicar este deporte y tener un enfrentamiento digno de sus seguidores.

De igual manera, continúan entreteniendo a sus seguidores con su diverso contenido en redes sociales, donde suelen generar tantas opiniones sobre su personalidad.

