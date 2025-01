El próximo domingo 26 de enero a las 8:30 p.m. se estrena La casa de los famosos Colombia 2025. En esta oportunidad, los participantes han dado para comentar desde antes de que empiece el reality, especialmente la influencer y empresaria de fajas Yina Calderón.

Hay algo con lo que Yina Calderón se identifica y es la polémica. Por mucho tiempo, la exprotagonista de novela ha protagonizado varias situaciones, varias de ellas sobre su vida y las críticas que lanza hacia otras celebridades de internet.

Entonces, Calderón tuvo una rápida charla con la presentadora Ana Karina Soto y allí argumentó por qué ella es una de las famosas que más despierta la polémica.

¿Cómo va a llegar Yina Calderón a La casa de los famosos Colombia?

Según la empresaria, lo primero que demostró fue el encanto hacia Ana Karina porque es una figura de la televisión de toda la vida. Asimismo, recalcó que le parece muy chévere que la presentadora siga en el Canal RCN, pues eso demuestra lo agradecida que es.

Después, Yina recalcó que va a llegar a La casa de los famosos Colombia "todoterreno" y señaló que es rumbera, de modo que puede que no se vaya a dormir temprano. Sumado a esto, la influenciadora indicó que no tiene amigos en el reality, por lo que espera que con quienes no se la lleva bien no se acerquen a ella.

"Voy dispuesta a generar y a darle a los colombianos lo que necesita un reality show: contenido", precisó Yina Calderón.

¿Por qué Yina Calderón genera tanta polémica?

El tema de la polémica es lo que más resuena en la empresaria de fajas. De acuerdo con Calderón, no va a llevar nada preparado a La casa de los famosos, todo va a ser como surja en el reality, después comunicó que el formato de convivencia es de emociones y ella genera polémica por ser directa y no ponerse a actuar de cierta forma para caerle bien a los demás.

