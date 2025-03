La influenciadora Karen Sevillano apareció en redes sociales para contar una inesperada situación sobre el uso de su imagen. Según su relato, en un país extranjero estarían utilizando fotografías de ella para ofrecer 'servicios amistosos', lo sorprendente es que hasta compartió los precios.

Sí, Karen Sevillano comentó que una internauta se comunicó con ella, ya que la presentadora del After de La casa de los famosos Colombia habría aparecido en "una cuenta de chicas". Efectivamente, a la caleña le compartieron las fotografías e incluso reveló que la habrían llamado como Lucía en este escenario digital de dudosa procedencia.

"Resulta que sí, mi reina hermosa, ya te voy a mostrar las fotos... Me va mandando ella, me llamó Lucía, póngale cuidado a dónde va el bochinche y cobro", reveló Karen Sevillano.

En el clip que Karen Sevillano subió a su perfil de Instagram, con tres millones y medio de seguidores, es posible observar que las fotografías con las que la estarían suplantando son en el set de grabación del After de La casa de los famosos Colombia 2025.

"Y mira los precios que supuestamente me tenían allá y yo ni por enterada. Me encanta la muchacha que me contó... Yo bien boleteada por allá, así no se puede. Chicos, qué está pasando, toda la gente del extranjero que me sigue, donde ustedes me vean, díganme para yo enterarme del plagio", recalcó Karen Sevillano.